ضبط متعهد اغذية بعد إصابة 21 تلميذا بحالة تسمم غذائى بمدرسة بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز سوهاج من ضبط متعهد الاغذية ” وجيه رياض تاضروس ” 52 سنة مدرس ويقيم بناحية جزيرة شندويل – دائرة المركز إثر اصابة 21 طالب بتسمم ،اثر تناول وجبة فاسدة بسوهاج .

بالانتقال والفحص وسؤال المدعو عبد الحميد عبد المجيد احمد 48 سنة مشرف تغذية بالمدرسة الأولي – ويقيم دائرة المركز قرر تسليم المذكورين وجبة غذائية مدرسية عبارة عن (لبن ، وبسكوت) والمسلمه للمدرسة بمعرفة المتعهد وسبق فحصها بمعرفة معامل مديرية الصحة بسوهاج ونفي علمه بعدم صلاحيتها .

وبسؤاله قرر بأن الاغذية المسلمة للطلاب صالحة للاستهلاك الآدمي وبرر اصابتهم لاحتمال تعرضهم لنزلات برد ، قامت لجنة من مديريتي الصحة والتربية والتعليم بالتوجه لمقر تلك المدارس والتحفظ على الكميات المتبقية من تلك الاغذية لفحصها .

اصيب كلاً من بسكال محمد قاسم ،و هند حمدي عبد الهادي ،و دينا خالد محمد ،و اسماء كمال احمد ،و رانيا عبد العال فواز ،و سهام السيد ابو العلا ،و ياسين نجيب فواز ،و مرنا ناجح عطية ،و مريم عبد لامعز صبري ،و ولاء السيد محمد ،و يسي فارس نظير ،و هاجر طاهر حسن ،و مارينا وليم فرنسيس ،و يسي وديد ميخائيل ،و راغب صلاح عزمي ، جميعهم تلاميذ بمدرسة حماد ابو السنون الابتدائية الكائنة بناحية الحمادية – دائرة المركز ، محمد عبد العال محمد ،و رحمي طلعت السيد ،و سارة سمير صليب تلاميذ بمدرسة الحمادية الابتدائية الجديدة والكائنة بذات الناحية ، ومحمد حموده احمد ،و مينا عماد فهيم ،و يوستينا رأفت نجيب .. تلاميذ بمدرسة نجع النجار الابتدائية المسائية بحالة اعياء وقيئ مستمر والحالة العامة متوسطة “ادعاء تناول طعام فاسد” وتم تقديم العلاج اللازم لهم وتم وضعهم تحت الملاحظة .

كلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري فى الواقعة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5196 اداري المركز لسنة 2013 وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .