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مجلس الوزراء يقرر دخول الأمن للجامعات بدون أذن أو انتظار

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مجلس الوزراء يقرر دخول الأمن للجامعات بدون أذن أو انتظار مجلس الوزراء يقرر دخول الأمن للجامعات بدون أذن أو انتظار

الببلاوي

قرر مجلس الوزراء، فى إجتماعه اليوم، بتوفير كافة أشكال الدعم من الدولة لقواتها المسلحة وجهاز الشرطة، بما يساعدهما على أداء المهام المنوطة بهما، في القضاء على الإرهاب ومواجهة عمليات الاغتيال والتخريب وترويع المواطنينبالإضافة إلى مواجهة أعمال التخريب والإعتداء على المنشآت الجامعية، بما يكفل لقوات الأمن الدخول إلى الحرم الجامعي في حالة وجود تهديد لمنشأته أو خطر على المتواجدين داخل الحرم لفرض الأمن والحماية دون إذن ،

وأضاف مجلس الوزراء، أن أصدار هذة القرارات، يؤكد على متابعة للتطورات في البلاد، مشيرًا إلى أنه يشدد على حرصة فى إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على هيبة الدولة، وحماية الوطن والمواطنين، ومواجهة الإرهاب بكل صوره، فضلاً عن إستكمال خارطة الطريق التي توافق عليها الشعب المصري.

 

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