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عبد الظاهر في التحقيقات: لست إخوانيا وصديقي سبب رفعي لعلامة ' رابعة '

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عبد الظاهر في التحقيقات: لست إخوانيا وصديقي سبب رفعي لعلامة ' رابعة ' عبد الظاهر في التحقيقات: لست إخوانيا وصديقي سبب رفعي لعلامة ' رابعة '

سرد محمد شيحة وكيل أعمال مهاجم الأهلي أحمد عبد الظاهر تفاصيل ما قاله موكله خلال التحقيق معه في اتحاد الكرة يوم الخميس بشأن رفعه علامة رابعة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال شيحة لـFilGoal.com "أكد عبد الظاهر لمسؤولي لجنة الانضباط أنه لا ينتمي لجماعة الإخوان ولا ينتمي لحزب الحرية والعدالة ولا يهتم بمتابعة الأخبار السياسية من الأساس."

ورفع عبد الظاهر علامة رابعة عقب إحرازه هدف الأهلي الثاني أمام أورلاندو بايرتس في نهائي دوري الأبطال، ليحرمه النادي الأحمر من المشاركة في مونديال الأندية ومن كافة مستحقاته ويعرضه للبيع.

وأضاف شيحة "وأوضح عبد الظاهر أنه رفع علامة رابعة تعاطفا مع صديق عمره الذي قتل خلال أحداث فض الاعتصام."

وأسفر فض قوات الأمن لاعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة عن مقتل 578 مواطنا وفقا لتقارير وزارة الصحة.

وأتم شيحة "شدد عبد الظاهر خلال التحقيقات أنه لم يكن يقصد الاساءة لأي مؤسسة خاصة المؤسسة العسكرية."

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فيديو اليوم السابع