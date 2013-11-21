مرتضى منصور يطالب بغلق "النهار" ووقف برنامج خالد صلاح

تقدم مرتضى منصور، المحامي بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بغلق قناة النهار وسحب ترخيصها ووقف برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي خالد صلاح، ومنع بثه على أي قناة أخري ووقف إشارة أي قناة تذيعه.

واختصم منصور في دعواه التي حملت رقم 59310 لسنة 68 قضائية، وزراء الإعلام والاتصالات والاستثمار ورؤساء مجالس إداراتي المنطقة الإعلامية الحرة وقناة النهار وعلاء الكحكي بوصفه الرئيس التنفيذى لشركة ميديا لاين مالكة القناة.

وذكر أن خالد صلاح، تطاول عليه في برنامجه وتجاوز حدود النقد المباح، بما يتضمن إساءة وسبا وقذفا له، وهو ما دفعه إلى الاتصال بمسئولي القناة وخالد صلاح نفسه الذي رفض الرد، فراسلهم على هواتفهم المحمولة لإنذارهم بإقامة الدعوي.

شبكةعيونالإخبارية

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