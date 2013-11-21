موظفو "المالية" يدرسون الإضراب العام بعد فشل مفاوضاتهم مع المسئولين

أعلن موظفو مصلحة الضرائب نيتم الإضراب التام عن العمل والاعتصام أمام وزارة المالية، رداً على رفض الوزارة تحقيق مطالبهم بتحسين أجورهم.

وقال أحمد حميدة، عضو مجلس إدارة نقابة العاملين بضرائب المبيعات، بعد انتهاء جلسة ممثلى المحتجين مع عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة، إن الموظفين يبحثون التصعيد.

وأضاف "حميدة"، فى تصريحات صحفية، أن الوفد قام بعرض مطالب الموظفين على ملش، والمتمثلة فى استمرار حصولهم على دعم الصناديق، وزيادة بدل طبيعة العمل، وهو ما رد عليه ملش بأنه سيعرض تلك المطالب على وزير المالية، على أن يجتمع بهم الوزير خلال أسبوعين لمناقشة مطالبهم.

وأشار "حميدة" إلى أنه نقل كافة مطالب المحتجين خلال الاجتماع، وهو ما أثار احتجاجهم، عازمين على التصعيد من خلال الاعتصام أو الإضراب العام.