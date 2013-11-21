"المقاولات المصرية" تفوز بمناقصة لتنفيذ مشروع بعمان بـ600 مليون جنيه

أعلن أسامة صالح، وزير الاستثمار، عن فوز شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير، والتابعة لوزارة الاستثمار، بالمركز الأول فنياً ومالياً، وذلك بالمناقصة التى شارك بها عدد من الشركات العالمية فى محافظة مسقط بسلطنة عمان، والخاصة بتنفيذ مشروع إنشاء خط المياه الناقل من سد وادى ضيقة بمزارع بولاية قريات إلى خزان ديم بولاية العامرات، بقيمة تقدر بنحو 600 مليون جنيه.

وأشار "صالح"، فى بيان صادر اليوم، إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ خط مواسير صلب بطول 50كم، وتنفيذ مواسير زهر وأخرى من البولى إيثيلين، فضلاً عن تصميم وتنفيذ محطة الطلمبات 2، وهو ما يتضمن مبنى الطلمبات المستقبلى ومبانى الخدمات، وكذا إنشاء خزان دغمر بسعة 2000 متر مكعب، وأعمال التحكم والاسكادا الخاصة بالمشروع، ومن المقرر أن تستغرق مدة تنفيذ المشروع 22 شهراً.