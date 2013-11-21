مسئول: الربط الكهربائى لدول الخليج وفر أكثر من 3.3 مليار دولار

أعلن مسئول خليجى، اليوم الخميس، أن الربط الكهربائى لدول مجلس التعاون الخليجى وفر أكثر من 3.3 مليار دولار فى الاستثمارات وتكاليف التشغيل والوقود.

ويعد الربط الكهربائى الخليجى من أهم المشروعات الإستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجى، والتى بدأت دول المجلس فى جنى ثمارها منذ بدء تشغيله فى صيف عام 2009.

وأوضح الرئيس التنفيذى لهيئة الربط الكهربائى عدنان المحيسن، فى تقرير له اليوم، ونشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن الربط الكهربائى قد أسهم منذ بدء تشغيله فى دعم الشبكات المرتبطة بأكثر من 850 حالة فى جميع الدول المرتبطة بلا استثناء.

وأكد التقرير وجود فوائد اقتصادية أكبر مما ورد فى دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع إذ حقق وفرا بقيمة 3 مليارات دولار فى الاستثمارات، إضافة إلى توفير حوالى 330 مليون دولار من تكاليف التشغيل والوقود.

ونوه التقرير إلى إمكانية تحقيق توفير فى التكلفة التشغيلية من خلال استغلال الربط الكهربائى لاستيراد وتبادل الطاقة الأقل تكلفة، ما قد يوفر حوالى 180 مليون دولار لعام 2013.