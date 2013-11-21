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رئيس المخابرات: علاقتنا الإستخبارية بـ”أمريكا” لم تتغير رغم الخلافات السياسية

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رئيس المخابرات: علاقتنا الإستخبارية بـ”أمريكا” لم تتغير رغم الخلافات السياسية رئيس المخابرات: علاقتنا الإستخبارية بـ”أمريكا” لم تتغير رغم الخلافات السياسية

التهامي

قال ، اللواء محمد فريد التهامى، رئيس المخابرات العامة، أن التعاون الإستخباراتي بين والولايات المتحدة الأمريكية  فيما يخص المعلومات عن الإرهاب لم يتغير رغم الخلافات السياسية التي طراءت علي علاقة البلدين في الفترة الاخيرة .

وأضاف التهامي قائلا”: منذ قيام الثورة مباشرة وحتى الآن يجرى التعاون بين الأجهزة الاستخباراتية فى مصر والولايات المتحدة والدول الصديقة.. هذه القناة تختلف عن القنوات السياسية.. أنا على اتصال دائم مع جون برينان (مدير وكالة سى آى إيه) ومحطة الوكالة فى مصر على اتصال دائم بنا.. ولعل أكبر جهاز استخباراتى تبادلنا معه المعلومات خلال الفترة السابقة هو (سى آى إيه).

وأشار التهامي في حواره لـ”الواشطن بوست ” ترجمته المصري اليوم ، إن تبادل المعلومات بين الأجهزة الاستخباراتية لا يتعلق بأشخاص وإنما بعناصر إرهابية.. وبالتالى فإن وكالة الأمن القومى الأمريكى تحتاج إلى معلومات عن الإرهاب وتحتاج إلى تبادلها معنا.. وهو ما لا يؤثر على عملها خلال الفترة القادمة.

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