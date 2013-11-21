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مصادر:قوات الأمن تستعد لتوجيه ضربة الى “أنصار بيت المقدس” بعد تحديد أماكنها

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مصادر:قوات الأمن تستعد لتوجيه ضربة الى “أنصار بيت المقدس” بعد تحديد أماكنها مصادر:قوات الأمن تستعد لتوجيه ضربة الى “أنصار بيت المقدس” بعد تحديد أماكنها

أكدت مصادر أمنية مسئولة أن قوات الجيش بدأت في وضع خطة محكمة لمداهمة اوكار جماعة انصار بيت المقدس بعد ان تم تحديد امكانها بالضبط وانه سيتم مداهمة تلك الاوكار خلال ايام قليلة وسيتم الاعتماد بشكل اساس في هذة العملية على قوات الصاعقة وطائرات الاباتشي.
> ولفتت المصادر إلي  أن الجيش تمكن خلال عملياته اليوم لضرب البؤر الاجرامية من القاء القبض على عشرات من العناصر الارهابية وتم احالتهم لجهات التحقيق المختصة، وكذلك تم حرق وتدمير ما يقرب من 30 عشة ومنزل كان يستخدمها العناصر الارهابية للاختباء بها، علاوة على ضبط عدد من العناصر التي تنتمي لجماعات جهادية فلسطينية خلال محاولة تسللهم من احد الانفاق الى سيناء وبحوزتهم كمية من الدولارات والاسلحة الخفيفة.

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