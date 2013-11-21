«التعليم» تحيل معلمًا إلى وظيفة إدارية لإجباره الطلاب على سب الجيش

قررت الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم منع معلم في إحدى مدارس طنطا وإسناد وظيفة إدارية له بعد إدانته بإجبار التلاميذ على سب الجيش تحت تهديد الضرب بالعصا.

وقال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه لن يسمح لأي فرد باستخدام المدارس لتصفية الخلافات السياسية أو خلق جو من الصراع والانقسام داخل المدرسة.

وفيما يخص المعلم الذي اتهمه ولي أمر بإجبار ابنه التلميذ بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة عبد العليم بك سمهان بديرمواس محافظة بالمنيا، على مسح حذائه أثناء الحصة، أكد الوزير أنه قرر تشكيل لجنة تفتيش على المدرسة والإدارة التعليمية التابعة لها، وذلك للوقوف على حقيقة الواقعة وتحويله للشؤون القانونية.

وأشار «أبو النصر» إلى أنه في حالة ثبوت صحة الواقعة السابق ذكرها سيتم وقف المعلم عن العمل وتحويله لوظيفة إدارية.