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محافظ البحر الأحمر يقرر إسقاط 50% من ديون المحلات والكافيتريات

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محافظ البحر الأحمر يقرر إسقاط 50% من ديون المحلات والكافيتريات محافظ البحر الأحمر يقرر إسقاط 50% من ديون المحلات والكافيتريات

محافظ البحر الاحمر

اكد اللواء احمد قريش رئيس مدينة الغردقة ان محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله قرر إسقاط 50% من المديونية المستحقة علي المحلات والكافيتريات بمنطقة الممشى السياحي المملوكة للوحدة المحلية لمدينة الغردقة التي تعمل بالنشاط السياحي مع سداد القيمة المتبقية من المديونية خلال عام، مع إبلاغ المديرية المالية بالبحر الأحمر بذلك لاتخاذ شئونها المالية فى هذا الشأن وإخطار وزارة المالية بذلك.

كما قرر المحافظ مد العقود المبرمة معهم لمدة عام نظرا لحالة ركود النشاط السياحي بهذه المنطقة باعتبار أن القيمة الايجارية مقابل منفعة ، ووافق أيضا على فسخ التعاقدات المبرمة مع أصحابها فى حال رغبتهم فى ذلك باعتبار ذلك فسخ إتفاقي دون الرجوع عليهم بأي تعويضات مع تسليم هذه المحلات للوحدة المحلية لمدينة الغردقة .

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