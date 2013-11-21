المنتجة أمينة دسمال تعتزم إنتاج فيلم عالمي عن العدوان الثلاثي على “

أعلنت المنتجة الإماراتية أمينة دسمال عن عزم شركتها ” ALCOVE Entertainment “، إنتاج فيلم سينمائي عالمي يدور حول قصة أزمة السويس وقت العدوان الثلاثي .

أكدت دسمال أن المشروع جارٍ منذ عام 2011، لكن مثل هذه المشاريع الضخمة في المستوى والتنفيذ تحتاج إلى دعم في المنطقة العربية .

أعربت دسمال خلال حوارها مع ” البيان الإماراتية “، عن تطلعها نحو مشاركة نجوم التمثيل العرب في إحدى أفلامها المقبلة، مضيفةً: “مشروع السويس مثلًا سيحتوي على أدوار رئيسية لنجوم عرب، كما أن ياسمين بيج التي شاركت في فيلم المزدوج تعتبر نصف مصرية”.

وحول مشوارها في عالم الإخراج تقول دسمال ”السينما هي الوسيلة المثالية التي يمكن من خلالها التواصل بين الشرق والغرب. فالصور المتحركة على الشاشة لغة عالمية.. ومن واقع خبرتي بهذين العالمين، الشرق والغرب، حيث عشت فيهما، أمل أن تختفي الصور النمطية السائدة وأن تُفتح قنوات الاتصال بينهما.”

أنتجت شركة ALCOVE Entertainment فيلم المزدوج The Double، فيلم كوميدي اشترك في كتابته وإخراجه ريتشارد آيودي الذي رُشح للحصول على جائزة الأكاديمية البريطانية لفنون التلفزيون والسينما BAFTA .

جدير بالذكر أنه تم اختيار دسمال كـواحدة من 50 سيدة أعمال هم الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط في 2008من قبل مجلة فوربس. وفي عام 2011 اختارتها مجلة Arabian Business في المركز 27 ضمن قائمة أقوى 100 امرأة في مؤسسات الأعمال العربية.