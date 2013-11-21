أخبار عاجلة

اليابان تعيد سفيرها إلى كوريا الجنوبية بعد خلاف حول تمثال "نساء المتعة" -
بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

مرتضي منصور يطالب ببطلان “الخمسين” لاشتراك “سلماوي” في فيلم “شنبو في المصيدة”

  • 13
Google+ Print
مرتضي منصور يطالب ببطلان “الخمسين” لاشتراك “سلماوي” في فيلم “شنبو في المصيدة” مرتضي منصور يطالب ببطلان “الخمسين” لاشتراك “سلماوي” في فيلم “شنبو في المصيدة”

مرتضي منصور

طالب مرتضى منصور المحامي، من خلال دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بحكم قضائي، ببطلان تشكيل لجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور، طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2013.

واختصم منصور، بدعواه المودعة برقم 10510 لسنة 68 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور بصفته، وحازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول عبد الفتاح رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
> واستند منصور بدعاوه، إلى ما وصفه بوجود شخصيات داخل لجنة الخمسين ” ليست فوق مستوى الشبهات” ومنهم من عليه أحكام قضائية جنائية، تخص المال العام ومنهم ” م . أبو بكر” المتهمة طبقًا لصحيفة الدعوي بتهمة سرقة وتعدي بالضرب طبقًا للمحضر 3341 لسنة 2012 جنح الأزبكية.
> وأكدت صحيفة الدعوى، أن المتحدث باسم لجنة الخمسين، قام بدور بفيلم (شنبو فى المصيدة)، كما أن عضوًا احتياطيًا آخر هو (ن . أمبن) متهم بقضايا أموال عامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش

قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي

فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي