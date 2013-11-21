مرتضي منصور يطالب ببطلان “الخمسين” لاشتراك “سلماوي” في فيلم “شنبو في المصيدة”

طالب مرتضى منصور المحامي، من خلال دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بحكم قضائي، ببطلان تشكيل لجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور، طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2013.

واختصم منصور، بدعواه المودعة برقم 10510 لسنة 68 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور بصفته، وحازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول عبد الفتاح السيسي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة.

> واستند منصور بدعاوه، إلى ما وصفه بوجود شخصيات داخل لجنة الخمسين ” ليست فوق مستوى الشبهات” ومنهم من عليه أحكام قضائية جنائية، تخص المال العام ومنهم ” م . أبو بكر” المتهمة طبقًا لصحيفة الدعوي بتهمة سرقة وتعدي بالضرب طبقًا للمحضر 3341 لسنة 2012 جنح الأزبكية.

> وأكدت صحيفة الدعوى، أن المتحدث باسم لجنة الخمسين، قام بدور بفيلم (شنبو فى المصيدة)، كما أن عضوًا احتياطيًا آخر هو (ن . أمبن) متهم بقضايا أموال عامة.