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مصادر: النيابة تطلب سرعة تحريات المباحث حول أحداث ذكرى محمد محمود

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مصادر: النيابة تطلب سرعة تحريات المباحث حول أحداث ذكرى محمد محمود مصادر: النيابة تطلب سرعة تحريات المباحث حول أحداث ذكرى محمد محمود

قال مصدر قضائي أن النيابة العامة أخطرت الأجهزة الأمنية بسرعة التحري عن المحرضين علي أحداث العنف، التي وقعت في محيط مبني جامعة الدول العربية بميدان التحرير وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة عشرات المتظاهرين، وذلك خلال إحياء الذكري الثانية لأحداث شارع “محمد محمود”.

وأوضح المصدر أن النيابة العامة طالبت وزارة الداخلية بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمبني جامعة الدول العربية، حيث المنطقة التي شهدت الاشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الأمن المركزي المكلفة بتأمين المبني ومدخل الميدان، للوقوف علي حقيقة الأحداث وكشف هوية المتورطين في أعمال العنف.

كما أضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية المعنية تقوم حالياً بإجراء تحرياتها عن الأحداث والشخصيات المتورطة فيها، تمهيداً لتقديم محاضر التحريات والتقارير إلي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين في أعمال العنف، ومن المقرر أن تستعين جهات التحقيق بالمقاطع المسجلة بواسطة كاميرات القنوات الفضائية التي رصدت الأحداث من داخل ميدان التحرير.

يذكر أن أحداث عنف واشتباكات بين الأمن والمتظاهرين قد اندلعت أمس الثلاثاء داخل ميدان التحرير، وفي المنطقة المحيطة بمقر جامعة الدولة العربية، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة العشرات، وذلك خلال إحياء القوي الثورية للذكري الثانية لأحداث شارع محمد محمود، وتم خلالها ضبط عشرات الأشخاص المتورطين في أعمال العنف وتقديمهم لجهات

 

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