أخبار عاجلة

اليابان تعيد سفيرها إلى كوريا الجنوبية بعد خلاف حول تمثال "نساء المتعة" -
بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

سلطة السلمون المنعشة والمغذّية

Google+ Print
سلطة السلمون المنعشة والمغذّية سلطة السلمون المنعشة والمغذّية

المقادير:
-4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
-4 حبات صغيرة من الباذنجان المقطع إلى مكعبات.
-600 غرام فيليه السلمون.
-بصلتان حمراء مقطعة.
-4 حبات من الكرفس المقطعة.
-450 غراماً من الطماطم المقطعة.
-50 غرام من الزيتون الأسود المنزوع النوى.
-ملعقتان كبيرتان من مخلل الكبر (Capers)
-ملعقتان كبيرتان من الخل الأحمر.
-ملعقتان كبيرتان سكر بني.
-40 غرام بقدونس مفروم.
-ملح وبهار حسب الرغبة.

طريقة التحضير:
1- في قدر على نار متوسطة، يوضع زيت الزيتون وتُقلى حبات الباذنجان. وتوضع جانباً.
2- تُضاف في القدر نفسه قطع السلمون وتطهى لمدة 6 دقائق حتى تنضج. وترفع جانباً.
3- تُضاف حبات الزيتون، البصل والكرافس في نفس القدر وتُقلى لمدة 5 دقائق، ثم تُضاف الطماطم والملح والبهار.
4- يُترك المزيج على النار حتى يتماسك ويثخن لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة. وتُضاف إليه قطع الباذنجان وحبات الكبر، والخل والسكر.
5- ومن ثم قطع السلمون. ويُترك لمدة 10 دقائق.
6- يُسكب المزيج في طبق مخصص للسلطة ويثنر فوقها البقدونس ورذاذ زيت الزيتون.

الكمية تكفي 4 أشخاص.
وقت التحضير: 30 دقيقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي