سلطة السلمون المنعشة والمغذّية

المقادير:

-4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

-4 حبات صغيرة من الباذنجان المقطع إلى مكعبات.

-600 غرام فيليه السلمون.

-بصلتان حمراء مقطعة.

-4 حبات من الكرفس المقطعة.

-450 غراماً من الطماطم المقطعة.

-50 غرام من الزيتون الأسود المنزوع النوى.

-ملعقتان كبيرتان من مخلل الكبر (Capers)

-ملعقتان كبيرتان من الخل الأحمر.

-ملعقتان كبيرتان سكر بني.

-40 غرام بقدونس مفروم.

-ملح وبهار حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

1- في قدر على نار متوسطة، يوضع زيت الزيتون وتُقلى حبات الباذنجان. وتوضع جانباً.

2- تُضاف في القدر نفسه قطع السلمون وتطهى لمدة 6 دقائق حتى تنضج. وترفع جانباً.

3- تُضاف حبات الزيتون، البصل والكرافس في نفس القدر وتُقلى لمدة 5 دقائق، ثم تُضاف الطماطم والملح والبهار.

4- يُترك المزيج على النار حتى يتماسك ويثخن لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة. وتُضاف إليه قطع الباذنجان وحبات الكبر، والخل والسكر.

5- ومن ثم قطع السلمون. ويُترك لمدة 10 دقائق.

6- يُسكب المزيج في طبق مخصص للسلطة ويثنر فوقها البقدونس ورذاذ زيت الزيتون.

الكمية تكفي 4 أشخاص.

وقت التحضير: 30 دقيقة.