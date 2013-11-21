سلطة السلمون المنعشة والمغذّية

المقادير:
-4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
-4 حبات صغيرة من الباذنجان المقطع إلى مكعبات.
-600 غرام فيليه السلمون.
-بصلتان حمراء مقطعة.
-4 حبات من الكرفس المقطعة.
-450 غراماً من الطماطم المقطعة.
-50 غرام من الزيتون الأسود المنزوع النوى.
-ملعقتان كبيرتان من مخلل الكبر (Capers)
-ملعقتان كبيرتان من الخل الأحمر.
-ملعقتان كبيرتان سكر بني.
-40 غرام بقدونس مفروم.
-ملح وبهار حسب الرغبة.
طريقة التحضير:
1- في قدر على نار متوسطة، يوضع زيت الزيتون وتُقلى حبات الباذنجان. وتوضع جانباً.
2- تُضاف في القدر نفسه قطع السلمون وتطهى لمدة 6 دقائق حتى تنضج. وترفع جانباً.
3- تُضاف حبات الزيتون، البصل والكرافس في نفس القدر وتُقلى لمدة 5 دقائق، ثم تُضاف الطماطم والملح والبهار.
4- يُترك المزيج على النار حتى يتماسك ويثخن لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة. وتُضاف إليه قطع الباذنجان وحبات الكبر، والخل والسكر.
5- ومن ثم قطع السلمون. ويُترك لمدة 10 دقائق.
6- يُسكب المزيج في طبق مخصص للسلطة ويثنر فوقها البقدونس ورذاذ زيت الزيتون.
الكمية تكفي 4 أشخاص.
وقت التحضير: 30 دقيقة.