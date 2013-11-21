أخبار عاجلة

اليابان تعيد سفيرها إلى كوريا الجنوبية بعد خلاف حول تمثال "نساء المتعة" -
بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وزير العدل يفتتح المقر الجديد لمحكمة استئناف الإسكندرية

Google+ Print
وزير العدل يفتتح المقر الجديد لمحكمة استئناف الإسكندرية وزير العدل يفتتح المقر الجديد لمحكمة استئناف الإسكندرية

شهدت منطقة أبيس بالإسكندرية، افتتاح المقر الجديد لمحكمة استئناف الإسكندرية، اليوم الخميس، بحضور المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة ، واللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية.

كما وضع وزير العدل حجر الأساس لمبنى أخر بجوار المحكمة الجديدة، ليضم 65 دائرة استئنافية لتمثل كافة دوائر الإسكندرية بالكامل.

وأكد وزير العدل، خلال زيارته على سعى الوزارة للعدالة الناجزة عن طريق تطوير كافة إجراءات التقاضى، وتطويرها بالوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأشار فى تصريحات صحفية على أهمية تحويل مبنى تابع لمحكمة الحقانية بمنطقة المنشية إلى متحف قضائى، لما يتمتع به من وجود لوحات وتراث معمارى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الدولار يستقر في البنوك المصرية

الدولار يستقر في البنوك المصرية

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم