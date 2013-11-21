وزير العدل يفتتح المقر الجديد لمحكمة استئناف الإسكندرية

شهدت منطقة أبيس بالإسكندرية، افتتاح المقر الجديد لمحكمة استئناف الإسكندرية، اليوم الخميس، بحضور المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، واللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية.

كما وضع وزير العدل حجر الأساس لمبنى أخر بجوار المحكمة الجديدة، ليضم 65 دائرة استئنافية لتمثل كافة دوائر الإسكندرية بالكامل.

وأكد وزير العدل، خلال زيارته على سعى الوزارة للعدالة الناجزة عن طريق تطوير كافة إجراءات التقاضى، وتطويرها بالوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأشار فى تصريحات صحفية على أهمية تحويل مبنى تابع لمحكمة الحقانية بمنطقة المنشية إلى متحف قضائى، لما يتمتع به من وجود لوحات وتراث معمارى.

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