5 طرق للحصول على ولادة خمس نجوم

إن الحصول على ولادة إيجابية؛ يرتبط بإعداد قائمة للأمنيات. إليك أسرار الخبراء للحصول على ولادة تستحقينها.

قومي بتحضير نفسك لولادة 5 نجوم واهتمي بالتفاصيل التالية

1- إعداد غرفة 5 نجوم

عندما تدخلين غرفة الولادة، خففي الإضاءة، وضعي بعض الموسيقى، وأحضري أشياءَ تبعث على الراحة؛ مثل: وسادات أو الساعة بجانب سريرك في المنزل، فقد كان لدى مدلكة الظهر، همالي روبسينغ مراجعة أعدت عرضاً لصور زفافها على اللاب توب، وكلما رأتها ابتسمت.

- كوني هادئة: تقول الكاتبة إيما ماهوني، عادة ما تلجأ الثدييات إلى مكان آمن وخاص للولادة؛ لذلك فافعلي ذلك، وليتواجد الأفراد الذين ترغبين بوجودهم فقط، واطلبي منهم الحديث بصوت منخفض.

- لائحة أغانٍ خاصة بك: استمعت ماريا كاري، وزوجها نيك كانون إلى أغنيتها «نحن ننتمي لبعضنا» بعد ولادتها.

2- لياقة 5 نجوم

قد لا تكون المشفى فندقاً خمس نجوم، ولكنها تحتوي ممرات واسعة، فاستفيدي منها في الحركة، تقول سو مكدونالد من المدرسة الملكية للقابلات: قد تكون وضعية توقفت عن تطبيقها منذ ساعة الأفضل الآن لتخفيف الألم.

- اعرفي متى ترتاحين: الولادة أشبه بالماراثون، وليست سباقاً؛ لذلك فالراحة ضرورية. تقول إيما: يكون هذا في حال زوال انقباض وانتظار الانقباض الذي يليه، ارتاحي لتعوضي الطاقة.

- اختيار الطعام: كلي واشربي بشكل طبيعي عند بدء الانقباضات، وتناولي وجبة خفيفة لاحقاً، واحرصي على شرب القليل من مشروب الطاقة متساوي التوتر.

3- إعداد فريق 5 نجوم

- أنشئي ترابطاً مع من سيولدك: لحسن الحظ أن القابلات يقمن بعملهن على أكمل وجه؛ تقول سو: كوني منفتحة بخصوص آمالك، وحتى لو لم يسبق لك أن قابلتِ قابلتك؛ فهي قادرة على تقدير الأنسب لك.

- دربي شريك حياتك: يجب أن يكون كمساعد للطبيب؛ يعرف كل ما ترغبين به. تقول هيمالي: كما أنه يعرف الخيارات التي انتقيتها ولماذا.

4- تمتعي بتعافٍ 5 نجوم

تعيين «حارس شخصي»: استعيني بزوجك أو أحد أفراد العائلة؛ لتمنعي الزيارات في الأيام الأولى. تقول سمانثا فولكنر، محاضرة بأمور الولادة في جامعة مدينة بيرمنغهام: قد تكون رغبة الجميع برؤية الطفل أمراً موتراً، لذلك استعيني بأحد؛ يطلب من الزوار إعطاءكم وقتاً للترابط وتقليل فترة الزيارات.

- نظامك الغذائي: اختاري في الأسبوع الذي يلي الولادة؛ وجبات غنية بالبروتين وفيتاميني A وC والزنك للمساعدة على التعافي ولإعطائك الطاقة للرضاعة، جربي الدجاج ومرق الخضار أو اللحم مع البروكلي والبطاطا الحلوة المشوية، كما أن علاج عشبة زهرة العطاس؛ يساعد في علاج آلام الولادة والشفاء.

5- تسكين 5 نجوم من الألم

- أعدي قائمة أمنياتك: سواء كنت نجمة كبيرة، أو محاسبة في سوبر ماركت، فإن الطرق المعروضة لتسكين الألم نفسها تقريباً، ولكن كيفية استخدامها هي ما ستترك تأثيراً 5 نجوم. فحاولي التدرج في تسكين الألم، كالبدء في التدليك؛ وصولاً إلى إبرة الظهر «الأبيديورال» إن لزم الأمر.

- تذكري الأشياء الصغيرة: اسألي قابلتك في حصص ما قبل الولادة، إن كانت مختصة في العلاج بالروائح العطرية، أو الولادة بالماء، أو التحفيز الكهربائي للعصب عبر الجلد، هي خيارات مجانية أو رخيصة الكلفة، لذلك فالأمر يستحق وضع ملحوظة على خطتك للولادة.