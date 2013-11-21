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بالصور.. وفد المنوفية ينظم المؤتمر التدريبي الأول لشباب الحزب

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نظم حزب الوفد بالمنوفية صباح اليوم ، المؤتمر التدريبى الأول لشباب الحزب بالمحافظة بفندق الجامعة بمدينة شبين الكوم بهدف رفع الوعى السياسي والثقافى لشباب الحزب تمهيدا للمرحلة المقبلة من إستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية.

وأوضح محمد لطفى رئيس لجنة شباب الحزب المحافظة أن اليوم التدريبى سيشمل دورات تدريبية مكثفة حول الدستور وإدارة الحملات الإنتخابية والنظم الانتخابية والأزمة الاقتصادية وحلقة نقاش حول التطورات السياسية التى تشهدها البلاد.

 

 

 

 

 

 

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