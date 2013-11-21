بايرن يفقد ريبيري أمام دورتموند بسبب الإصابة

بات من المؤكد غياب الفرنسي فرانك ريبيري جناح بايرن ميونيخ عن صدام فريقه ببروسيا دورتموند في قمة الدوري الألماني يوم السبت المقبل بسبب الإصابة.

وكان ريبيري قد تعرض للإصابة في أحد ضلوع الصدر في مباراة منتخب بلاده أمام أوكرانيا والتي فاز بها الديوك بثلاثية نظيفة تأهل على إثرها لكأس العالم 2014.

وقال ريبيري لموقع ناديه الرسمي "هذا أمر سيء، كنت أريد المشاركة في المباراة الكبيرة أمام دورتموند".

وأضاف "على الرغم من ذلك أنا واثق من أن الفريق سيكون ناجحا بدوني هذه المرة أيضا".

ويحتل بايرن ميونيخ صدارة الدوري برصيد 32 نقطة بفارق 4 نقاط عن دورتموند الوصيف وذلك بعد مرور 12 جولة من الدوري الألماني.