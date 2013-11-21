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الإصابة تحرم برشلونة من جهود ألفيش 10 أيام

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الإصابة تحرم برشلونة من جهود ألفيش 10 أيام الإصابة تحرم برشلونة من جهود ألفيش 10 أيام

أكد نادي برشلونة الإسباني أن مدافعه البرازيلي داني ألفيش سيغيب عن صفوف الفريق لمدة 10 أيام بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب في الرجل اليمنى مع منتخب بلاده.

وتأكد بذلك غياب ألفيش عن مباراتي جرنادا في الدوري وكذلك مباراة أياكس في دوري أبطال أوروبا.

وقال برشلونة في بيان رسمي له "الفحوصات أكدت أن داني ألفيش لديه إصابة خفيفة في أوتار السمانة اليمنى، اللاعب يحتاج من 7-10 أيام للتعافي .. وبناء عليه سيغيب ألفيش عن مباراتي جرنادا وأياكس".

وانضم ألفيش لقائمة غيابات برشلونة والتي تضم فيكتور فالديز وبيكيه وجوردي ألبا بالإضافة لنجم الفريق ليونيل ميسي.

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