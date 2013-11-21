سعود كريري: وقعت للهلال؟ ربما في الحلم

نفى سعود كريري قائد المنتخب السعودي ولاعب اتحاد جدة توقيعه لفريق الهلال مؤكدا أنه مازال لاعبا في صفوف العميد.

وقال كريري في تصريحات لقناة (العربية) ردا على سؤال إذا كان وقع للهلال أم لا "وقعت وأنا في الصين؟ ربما في الحلم"

وأضاف "لا أحب الحديث حول هذا الموضوع الآن، ما زلت لاعباً اتحاديا وعقدي سار إلى نهاية الموسم وحينها لكل حادث حديث".

وكان كريري قد شارك في تأهل منتخب بلاده لكأس الأمم الآسيوية 2015 مؤخرا بعد الفوز على العراق بهدفين مقابل هدف قبل أن يتعادل الأخضر مع الصين سلبيا يوم الثلاثاء الماضي.