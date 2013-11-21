السبت.. حقلة نقاشية حول السياسات الاقتصادية لدول الربيع العربى

يفتتح محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، السبت القادم، الحلقة النقاشية التى تعقدها المنظمة العربية لحقوق الإنسان حول "السياسات الاقتصادية فى سياق مراحل الانتقال العربية مصر نموذجاً"، وذلك ضمن جهود المنظمة للتشجيع على إقامة منتديات للحوارات الاقتصادية فى بلدان التغيير العربية.

وأكد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أهمية إقامة هذه المنتديات لدول الربيع، لمعرفة الإشكاليات التى تقابل تطلعات الشعوب العربية فى كل من مصر وليبيا وتونس واليمن، من أجل تحقيق سياسات اقتصادية متوازنة تضمن العدالة الاجتماعية والعيش الكريم والامتثال للالتزام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ونبذ الإقصاء والتمييز.

فيما أعرب علاء شلبى الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن أن الحلقة النقاشية تهدف إلى تناول الحالة المصرية على نحو معمق كدراسة حالة رئيسية، بهدف الوقوف على الإشكاليات التى أعاقت تلبية التطلعات الشعبية خلال المرحلتين الانتقاليتين السابقتين، والتحديات التى تجابه العمل من أجل تلبية هذه التطلعات خلال المرحلة الراهنة، وبهدف الوصول إلى توصيات ومقترحات ذات طبيعة عملية للعمل على تبنيها.