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"مبادئ الشريعة" تمنع "الكنيسة والمفتى والأزهر" من حضور اجتماع الـ50

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"مبادئ الشريعة" تمنع "الكنيسة والمفتى والأزهر" من حضور اجتماع الـ50 "مبادئ الشريعة" تمنع "الكنيسة والمفتى والأزهر" من حضور اجتماع الـ50

بدأت لجنة الخمسين جلستها، اليوم، برئاسة عمرو موسى بدون حضور ممثلى الكنائس والمفتى والمستشار محمد عبد السلام مستشار شيخ الأزهر ومقرر لجنة المقومات بالخمسين، وذلك بسبب اجتماع ممثلى الكنائس والأزهر معا فى مكتب عمرو موسى لحسم الخلاف حول أزمة تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية بديباجة الدستور بدون حضور ممثل النور بالخمسين.

وكان الاجتماع قد بدا منذ الصباح، مع عمرو موسى ثم تركهم موسى بعد ساعتين ليترأس اجتماع اللجنة، حيث ما زال الاجتماع مستمرا حتى الآن للوصول إلى حل للازمة، خاصة وان ممثلى الكنائس يرفضون التفسير الذى كان قد تم التوافق عليه من قبل وقبله حزب النور والأزهر.

وقال المهندس صلاح عبد المعبود ممثل النور الاحتياطى باللجنة، أن ممثلى النور لم يتم دعوتهم لاجتماع اليوم بين الكنيسة والأزهر.

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