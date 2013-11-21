الأقصر: 34 مليون جنيه للمرافق العامة والمشروعات الخدمية بالبياضية

اعتمد اللواء طارق سعد الدين، محافظ الأقصر خطة تنفيذ المشروعات الخدمية والمرافق العامة بمركز ومدينة البياضية، والتى بلغت خلال العام المالى الحالى 34 مليونا و93 ألف جنيه، وتتضمن تطوير مشروعات الطرق ومياه الشرب والكهرباء، والنظافة والتجميل.

صرح بذلك العميد أيمن كامل المدنى، رئيس مركز مدينة البياضية، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن اعتماد مليون وربع المليون جنيه لقطاع الكهرباء ومليون و700 ألف جنيه لرصف الطرق، و150 ألف جنيه لقطاع التجميل وتدعيم الوحدات المحلية بجانب اعتماد لقطاعات المياه والصرف الصحى وتغطية المصارف والترع.

وأضاف رئيس مركز ومدينة البياضية أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد شبكة الأسلاك الكهربية وتحويلها إلى أسلاك مغطاة لمنع تساقطها أو تسببها فى اشتعال الحرائق بجميع قرى المركز بجانب إحلال وتجديد مياه الشرب داخل مدينة البياضية بالكامل، بطول تجاوز 20 كم وبتكلفة بلغت 3 ملايين و800 ألف جنيه، حيث تم القضاء على انفجار مواسير المياه تماما داخل شوارع المدينة.

كما تم تنفيذ مشروع لتطوير وتجميل الشوارع التى تم الانتهاء من رصفها بعد أن تم تزويدها بكافة شبكات المرافق العامة من صرف ومياه وكهرباء وتليفونات لمنع تعرضها لأية أعمال تكسير بعد رصفها وإقامة ساحة رياضية مفتوحة تضم ملعبا لكرة القدم لاستيعاب طاقات الشباب وذلك بالجهود الذاتية لأجهزة المدينة دون أن تتكلف ميزانية المحافظة أية أعباء إضافية بهذا الشأن، حيث تستضيف الساحة الدورات الرياضية والمباريات الرسمية بين مختلف فرق مراكز الشباب بمدينة البياضية وقراها.