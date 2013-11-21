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الإسكندرية تبدأ تنفيذ خطتها الاستثمارية لعام 2013- 2014

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الإسكندرية تبدأ تنفيذ خطتها الاستثمارية لعام 2013- 2014 الإسكندرية تبدأ تنفيذ خطتها الاستثمارية لعام 2013- 2014

تقوم مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسكندرية، حاليًا بتنفيذ خطتها الاستثمارية لعام 2013 / 2014، لرصف مجموعة من الميادين العامة والطرق الرئيسية والفرعية فى نطاق الأحياء السبعة بالمحافظة، ومركز ومدينة برج العرب.
> وصرح مصدر مسئول بالمديرية، اليوم الخميس، بأنه يتم حاليا تنفيذ أعمال الرصف والصيانة لجميع الطرق المدرجة بخطة العام الحالى، بالإضافة إلى إعادة الرصف والصيانة لمجموعة أخرى من الطرق، طبقا لما حدده رؤساء الأحياء بالمحافظة، بما يساهم فى تحقيق السيولة المرورية بكافة الطرق فى نطاق الإسكندرية.
> وأضاف أن الخطة تشمل أيضًا جميع الطرق والميادين التى أجريت بها أعمال الحفر لتنفيذ مشروعات المرافق العامة بأحياء المحافظة، كالصرف الصحى والكهرباء ومياه الشرب وخطوط التليفونات والغاز الطبيعى.
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