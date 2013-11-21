جامعة المنصورة تفوز بدرع البطولة العربية لخماسيات كرة القدم

أسدل الستار على فعاليات البطولة العربية لخماسيات كرة القدم بعد فوز جامعة المنصورة على المنيا 4-2، وحصولها على درع البطولة، بينما حصلت جامعة القاهرة على المركز الثالث والتعليم العالى على المركز الرابع.

وأعرب الدكتور حفنى إسماعيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته بالنجاح الكبير للبطولة والمشاركة المتميزة لكافة الفرق المشاركة.

وأضاف أن البطولة أعطت رسالة للعالم كله أن مصر بلد الأمن والأمان، مؤكدا أن الجامعة كانت سباقة على مستوى الجامعات، فى إقامة البطولات والملتقيات المتنوعة، مشيرا إلى الجامعة ستنظم معسكر العمل الدولى على مستوى الجامعات العربية، والمصرية فى أواخر هذا الشهر.

وأشاد إسماعيل بدور الجامعات المشاركة وتمثيلها المشرف طوال فترة البطولة، كما قدم الشكر للدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، على إقامة البطولة فى ظل الظروف التى تمر بها مصر.

>