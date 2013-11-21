محافظ المنيا: الانتهاء من تنقية كشوف اشتراكات توزيع الخبز بـ3 مراكز

قام اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، بمتابعة تركيب 5 خطوط إنتاج جديدة بمجمع مخابز المنيا، المطور بمنطقة المطاهرة شرق النيل، لترتفع عدد خطوط الإنتاج بالمجمع إلى 15 خطا، تقوم بإنتاج 160 ألف رغيف يومى.

وقال المحافظ، إن هناك متابعة للمخابز المطورة الثلاثة بالمحافظة، حيث تم تشغيل المخبز المطور بعرب الزينة بسمالوط الشهر الماضى، عقب تركيب 5 خطوط لإنتاج 30 ألف رغيف بلدى يومى، كما تم تركيب 5 خطوط بمجمع مخابز أبو قرقاص وجارى العمل لبدء التشغيل التجريبى.

وأكد المحافظ، أنه تم تنقيـة كشوف الاشتراكات لتوزيع الخبز للمنازل من الأسماء الوهمية فى كل من (مدينة المنيا – أبو قرقاص – مطاى)، وتم الانتهاء من قوائم الانتظار فى الثلاثة مراكز.

وقال المحافظ إن هناك متابعة مستمرة مع وكيل وزارة التموين ومسئولى التموين بالمحافظة، لإنتاج خبز مطابق للمواصفات وأنه لن يقبل نهائياً التلاعب بقوت المواطنين أو إنتاج خبز غير مطابقة للمواصفات.

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