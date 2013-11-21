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عبور 35 سفينة قناة السويس بحمولة قدرها 2,3 مليون طن

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عبور 35 سفينة قناة السويس بحمولة قدرها 2,3 مليون طن عبور 35 سفينة قناة السويس بحمولة قدرها 2,3 مليون طن

عبرت قناة السويس، اليوم الخميس، 35 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و267,9 ألف طن سفن بضائع صب وحاملات بترول من الاتجاهين.

وقال طارق حسنين، المتحدث الإعلامى للهيئة، إن قافلة الشمال شهدت عبور 17 سفينة بحمولة قدرها 960,9 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة البضائع الألمانية MSC LA SPEZIA بحمولة قدرها 158 ألف طن، قادمة من ألمانيا متجهة إلى .

وعبرت 18 سفينة من اتجاه الجنوب بحمولة قدرها مليون و307 آلاف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب حاملة البترول الفرنسية ANTARCTICA بحمولة قدرها 162,5 ألف طن، قادمة من السعودية ومتجهة إلى فرنسا.
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مصر 365

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