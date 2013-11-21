حبس مورد الوجبات الغذائية لمدارس بني سويف 4 أيام وغياب جماعي للتلاميذ بعد حالات التسمم

شهد معهد حاجر بنى سليمان الابتدائى بقرية حاجر بنى سليمان التابعة للوحدة المحلية بقرية ابشنا مركز بنى سويف غياب جماعى بين صفوف التلاميذ صباح اليوم بسبب منع اولياء الامور لابنائهم للذهاب الى المعهد خوفا على ارواحهم اثر حالات التسمم الجماعى الذى شهدها المعهد الازهرى امس .

واكد عدد من اولياء الامور انهم يخشون على ابنائهم من الذهاب للمدرسة نتيجة الاهمال والفساد الذى تشهده العملية التعليمة بداخل المعهد .

واضافوا ان اجمالى التلاميذ بالمعهد الدينى الابتدائى 520 طالب وفتاه باجمالى 12فصل مدرسى منهم 347طالب 173 فتاه ولم تتجاوز نسبة الحضور 12%من اجمالى هؤلاء الطلاب حيث الصف الاول به 45طالب وفتاه بداخل فصل واحد بينما الصف الثانى به 93طالب وفتاه موزعين على فصلين والصف الثالث به 91طالب وفتاه على فصلين والرابع 96 طالب وفتاه على فصلين والصف الخامس به 79طالب وفتاه موزعين على فصلين والصف السادس به 116طالب وفتاه موزعين على فصلين وهو ما يعنى تكدس شديد للطلاب فى الفصول نتيجة العجز الصارخ فى المدرسين .

وكشف اولياء الامور ان المدرسين فور علمهم بواقعة التسمم للطلاب فرعدد كبير منهم هاربا تاركا الطلاب يتئلمون وطالب الاهالى شيخ الازهر والمنطقة الازهرية بزيادة اعداد المدرسين وتوفير زائرة صحية بالمدرسة .

كانت محافظة بنى سويف قد شهدت امس الاربعاء 80حالة تسمم غذائى لطلاب معهد حاجر بنى سليمان الابتدائية نتيجة تناولهم الوجبة المدرسية نقلو على اثرها الى مستشفى بنى سويف العام .

فيما قررت نيابة مركز بنى سويف بحبس سيد حامد مورد الوجبات المدرسية 4ايام على ذمة التحقيق ..كما طالبت باستدعاء المراقب الصحى ومسؤلى التغذية بالمدرسة ومدير المعهد الدينى لسؤالهم .

كما طالبت من مسؤلى الصحة ارسال العينات التى تم اخذها من الوجبة المدرسية التى تم التحفظ عليها امس الى معامل وزارة الصحة لسرعة اعداد تقريرها حول مدى صحة وسلامة تلك الوجبات .