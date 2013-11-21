أخبار عاجلة

بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تياجو نيفيز أفضل لاعب بالدوري السعودي في أكتوبر

Google+ Print
تياجو نيفيز أفضل لاعب بالدوري السعودي في أكتوبر تياجو نيفيز أفضل لاعب بالدوري السعودي في أكتوبر

فاز البرازيلي تياجو نيفيز المحترف في صفوف الهلال السعودي بجائزة أفضل لاعب في دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين عن شهر أكتوبر الماضي.

ومنحت رابطة دوري المحترفين الجائزة لنيفيز بعد أن جاء في المركز الأول في الترتيب الذي أصدرته شركة "أوبتا" المختصة بتقديم الإحصائيات.

ومن المنتظر أن يتسلم اللاعب جائزة أفضل لاعب قبل انطلاق مباراة الهلال والنصر في دربي مدينة الرياض على ملعب الملك فهد يوم الإثنين المقبل.

يذكر أن الهلال احتل صدارة الدوري مؤخرا بعد أن تمكن من إزاحة غريمه النصر من المركز الأول بدوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع