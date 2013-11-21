تياجو نيفيز أفضل لاعب بالدوري السعودي في أكتوبر

فاز البرازيلي تياجو نيفيز المحترف في صفوف الهلال السعودي بجائزة أفضل لاعب في دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين عن شهر أكتوبر الماضي.

ومنحت رابطة دوري المحترفين الجائزة لنيفيز بعد أن جاء في المركز الأول في الترتيب الذي أصدرته شركة "أوبتا" المختصة بتقديم الإحصائيات.

ومن المنتظر أن يتسلم اللاعب جائزة أفضل لاعب قبل انطلاق مباراة الهلال والنصر في دربي مدينة الرياض على ملعب الملك فهد يوم الإثنين المقبل.

يذكر أن الهلال احتل صدارة الدوري مؤخرا بعد أن تمكن من إزاحة غريمه النصر من المركز الأول بدوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين.