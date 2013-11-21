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اتحاد الكرة يحقق مع زكي بشأن رفعه شعار السيسي

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اتحاد الكرة يحقق مع زكي بشأن رفعه شعار السيسي اتحاد الكرة يحقق مع زكي بشأن رفعه شعار السيسي

ينتظر جمال علام رئيس اتحاد الكرة رفع مذكرة بشأن قيام عمرو زكي مهاجم منتخب بالإشارة بشعارات سياسية خلال معسكر الفراعنة لمواجهة غانا.

وكان عمر زكي قد شكل بأصابعه علامة "CC" للدلالة على تأييده لوزير الدفاع عبد الفتاح ، ومعارضته للإخوان المسلمين.

وقال علام في تصريحات تلفزيونية "نرفض إقحام السياسة في الرياضة بكل الأشكال والانتماءات، وفي انتظار رفع مذكرة بشأن زكي للتحقيق معه."

تصريحات علام تأتي عكس اتجاه تصريحات وزير الرياضة طاهر أبو زيد الذي شدد على أن موقف زكي من تأييد السيسي يختلف عن موقف عبد الظاهر كون الأول يسعد الشعب أما الثاني فهو يدعم جماعة محظورة.

وكان اتحاد الكرة قد أحال أحمد عبد الظاهر مهاجم الأهلي إلى التحقيق لرفعه علامة رابعة عقب إحرازه هدف فريقه الثاني في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام أورلاندو بايرتس.

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