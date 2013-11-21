طالبات الأزهر يقطعن طريق يوسف عباس.. وسيارة تدهس بعضهن

قامت طالبات الإخوان بجامعة الأزهر بقطع شارع يوسف عباس المتجه إلى مدينة نصر حيث قمن بالجلوس في وسط الطريق رافعين لافتات منددة باحداث المدينة الجامعية والمطالبة بالافراج عن الطلاب المعتقلين ، كما قمن برفع اشارة رابعة العدوية ، مرددات هاتفات ضد الجيش والشرطة .

> فيما قامت سيارة بمحاولة اقتحام اعتصام الطالبات متعمدة السير بسرعة لإبعاد الطالبات عن الطريق فيما مرت السيارة سريعا عقب تجاوزها اعتصام الطالبات، مما أدى إلى اصابات في بعض الطالبات .

كما امتدت مظاهرات اخوان الأزهر لتشمل فرع جامعة الأزهر باسيوط فقامن بتنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بإنتهاكات قوات الشرطة امس على طلاب المدينة الجامعية.