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مديريات الشباب تنفذ 212 لقاءً لتنمية الوعى الانتخابى بالمحافظات

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مديريات الشباب تنفذ 212 لقاءً لتنمية الوعى الانتخابى بالمحافظات مديريات الشباب تنفذ 212 لقاءً لتنمية الوعى الانتخابى بالمحافظات

نفذت مديريات الشباب بالمحافظات المختلفة 212 لقاءً، ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الحملة الوطنية لتنمية الوعى الانتخابى، تحت رعاية وإشراف الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب.

وكان ذلك بعواصم محافظات كفر الشيخ، والسويس، والقاهرة، والقليوبية، والجيزة، والإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، ودمياط، والشرقية، والغربية، وبنى سويف، والفيوم، والمنوفية، والإسكندرية، والدقهلية.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الشباب بتكثيف برامج التنمية السياسية، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، والتى تشهد الإعداد للانتخابات المقبلة (الرئاسية والتشريعية).

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مصر 365