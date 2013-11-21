كباب بالكرز على الطريقة الأرمنيّة

المقادير:

-200 غرام من لحم كباب الخروف

-كوبان من عصير الكرز الأسود الحامض

-ربع كوب من السكر

-ربع كوب من الصنوبر

للتقديم:

-رغيف من الخبز العربي

-بقدونس مفروم، للتزيين

-رشّة من القرفة الناعمة

-حبّات من الكرز منزوعة النواة، للتزيين

طريقة التحضير:

1- يسكب عصير الكرز، في قدر توضع على النار، ويضافي السكر إليه، ويدع حتى يغلي ويصبح كثيف القوام.

2- يخلط الكباب مع الصنوبر.وتصنع، باستخدام اليدين، كرات منه، تشوى بالفرن أو على الفحم، ثم يسكب فوقها عصير الكرز، وهو يغلي، وتدع لـ5 دقائق على نار هادئة ليتشرّب الكباب صلصة الكرز.

3- طريقة التقديم:يقطّع رغيف الخبز إلى مثلثات ترتّب في طبق التقديم، ثم يسكب فوقها الكباب مع عصير الكرز.ويزيّن بالبقدونس المفروم والصنوبر المحمص ورشة من قرفة الناعمة وبعض حبات الكرز.

(هذه المقادير تكفي لشخصين).

(أعدّ "الشيف" عمّار مخللاتي في مطعم الميّاس اللبناني _ البيوت المكتبية، هذا الطبق).

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