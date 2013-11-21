مراكز النيل تضع برنامجها السنوى للعام 2014 بالاسماعيلية

صرح الدكتور ناجى الشهاوى رئيس الادارة المركزية لاعلام القناة وسيناء أن مركز النيل بالاسماعيلية يستضيف خلال الفترة من 26 نوفمبر الى 28 نوفمبر المؤتمر السنوى لمراكز النيل وذلك بحضور السفير أمجد عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات و الاستاذ على النويهى رئيس قطاع الاعلام الداخلى ورؤساء الادارات المركزية للاعلام على مستوى الجمهورية ومديرى العموم و مديرى مراكز النيل.

و اكدت وفاء العربى مدير مركز النيل بالاسماعيلية أن ورقة عمل المؤتمر لهذا العام تتضمن مناقشة اهم انجازات مراكز النيل خلال العام الحالى و استعراض لاهم مبادارات مراكز النيل التى تخدم المجتمع المحيط و كذلك وضع الخطة السنوية لمحاور العمل خلال عام 2014 .