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قوافل جامعة القناة الطبية تعالج 466 حالة بالإسماعيلية وجنوب سيناء

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قوافل جامعة القناة الطبية تعالج 466 حالة بالإسماعيلية وجنوب سيناء قوافل جامعة القناة الطبية تعالج 466 حالة بالإسماعيلية وجنوب سيناء

أنهت القوافل الطبية بجامعة قناة السويس التى ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بدعم من الدكتور محمد محمدين رئيس الجامعة وإشراف الدكتور كمال جاد شاروبيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة زيارتها لقريتى أبو صويرة بجنوب سيناء وقرية الوادى الأخضر بمدينة القصاصين بالإسماعيلية حيث تم الكشف على أكثر من 200 حالة مرضية بقرية أبو صويرة بمحافظة جنوب سيناء.

وأكد الدكتور كمال شاروبيم، أن القوافل مستمرة فى أداء رسالتها نحو مجتمع مدن القناة وسيناء حيث توفر الجامعة أطباء فى تخصصات مختلفة مع الكشف وصرف الأدوية بالمجان ونقل من يستلزم حالته للعلاج المجانى بالمستشفى الجامعى بالإسماعيلية.

وأضاف د.كمال شاروبيم، أن الجامعة تحرص على تنوع الأماكن التى تذهب إليها القوافل حتى تعم الفائدة أكثر.

كانت الزيارة الأخيرة لقرية الوادى الأخضر حيث شملت علاج 266 حالة وشاركت فيها كليات الطب البشرى والتمريض والصيدلة وضمت تخصصات الأطفال والباطنة والجراحة والجلدية والمسالك والعظام والرمد وطب الأسرة والنساء وتم تقديم العلاج اللازم وتحويل عدد منهم للمستشفى الجامعى لإجراء مزيد من الفحوصات والتحاليل على نفقة الجامعة.

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مصر 365