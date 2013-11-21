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تظاهر سائقى مدينة السادات أمام ديوان عام المنوفية بسبب إلغاء التراخيص

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تظاهر سائقى مدينة السادات أمام ديوان عام المنوفية بسبب إلغاء التراخيص تظاهر سائقى مدينة السادات أمام ديوان عام المنوفية بسبب إلغاء التراخيص

تظاهر، اليوم الخميس، العشرات من سائقى التاكسى بمدينة السادات أمام ديوان عام محافظة المنوفية، وذلك احتجاجا على إلغاء الدكتور أحمد فوزى محافظ المنوفية مسابقة كانت قد طرحها جهاز مدينة السادات بتسليم 90 "نمرة" لسائقى التاكسيات والعربات الصغيرة، وتراخيص للعمل داخل مدينة السادات.

أوضح السائقون لـ"اليوم السابع"، أن جهاز مدينة السادات أعلن بدء التراخيص منذ 18 أغسطس الماضى للسيارات التاكسى والسرفيس، وأضافوا أنه تم تسليم 8 نمر لعدد من السائقين لم تنطبق عليهم الشروط ولكن تم تسليمهم بالمحسوبية، حسب قولهم.

وأشار المتظاهرون أمام مبنى ديوان المحافظة إلى أنهم قاموا بشراء سيارات بالتقسيط، وذلك لكى تنطبق عليهم الشروط منذ شهر على التقريب وحتى الآن، ولم يقم الجهاز بتسليمهم التراخيص.
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مصر 365

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