5 إطلالات لأناقتك في العمل من محررات سيدتي نت

محررات الموضة والجمال في "سيدتي نت" اخترن لك 5 إطلالات خاصة بأناقتك في العمل. تابعيها في ما يأتي:

الراحة من العوامل الأساسية التي تؤثر في خياري، عند البحث عن أزياء تناسب أوقات العمل. و لذلك حرصت في هذه الإطلالة على الأزياء الأنيقة والمريحة والعمليّة، في الوقت نفسه. وقد اخترت سروالاً أسود، بقصة كلاسيكيّة، من Donna karan، نسّقته مع تونيك مطبّعة بلوني الأسود والعاجي، إلى جانب حقيبة باللون البرتقالي، من Tory Burch. الحذاء مسطّح من المخمل، باللون الأسود، من Marc Jacobs. أما أقراط الأذنين فالبللونين الذهبي والأسود، من Philip Crangi، والنظارات من Balenciaga. وللمسة من الإشراق على الوجه، أحمر شفاه برتقاليّ دافىء من Lancome .

البساطة في اختيار أزياء العمل لا تعني مطلقاً غياب الأناقة. ولهذه الأسباب تحديداً اخترت هذا السروال الكلاسيكي من "ويل" Weill مع سترة بتصميم هادئ وفولارد، الاثنين من "سي اتش باي كارولينا هيريرا" CH by Carolina Herrera. وزيّنت الإطلالة بحقيبة حمراء من "سان لوران باريس" Saint Laurent Paris وبحذاء من الجلد اللماع من "مايكل باي مايكل كورس" Michael by Michael Kors. ولم أنس ساعتي المفضلة من "جي سي" Gc وعطري "شانيل 5 أو بريميير" Chanel 5 Eau Premiere .

في إطلالة العمل لليوم اخترت أزياء مريحة وبسيطة: قصة الجيبز بسيطة وهو من ماركة Diesel، اخترت معه بلوزة ناعمة وفضفاضة من Salsa أما الحذاء فكان من Isabel Marent. مع هذه الإطلالة كانت اظافري باللون الاحمر حيث وضعت من طلاء Dior، وكثّفت رموشي من ماسكارا Chanel. أخيراً وضعت عطر Moschino الجديد.

كان موضوع هذا الأسبوع تنسيق إطلالة للعمل، فأردت أن ابتعد عن الإطلالات الرسميّة المتوقعة قدر الإمكان؛ لذلك اخترت سروالاً مميّزاً بطبعة التارتان الدارجة، من Karl Lagerfeld، ونسّقته ببساطة مع توب أسود مناسب للأجواء الباردة من Balenciaga، وأكملت اللوك بحذاء أسود بدون كعب من Valentino، مع حقيبة صغيرة من Michael Kors. بالنسبة إلى المكياج، اخترت مظهراً نهارياً سريعاً بأي لاينر أسود، من Bobbi Brown، مع ماسكرا مكثفة للرموش، من Clinique، مع أحمر شفاة جميل من YSL. في النهاية، أنصحك بأن تدخلي اتجاهات هذا الموسم إلى إطلالتك في العمل، ولتتألقي كلّ يوم بلوك عمليّ ومواكب للموضة.

للشابة العمليّة التي تريد أن تتحرك بسهولة وراحة خلال دوام عملها، اخترت إطلالة مريحة. من victoria beckham سروال جينز باللون الأزرق الغامق. ومن مجموعة H&M نسقّت للجينز قميصاً باللون البيج، وشال من Alexande Mc Queen. ولا يمكن أن تكتمل الإطلالة من دون الحذاء المسطّح من Mango، وحقيبة من Marc Jacobs. العطر من Narsico Rodriguez، أمّا المكياج فقد اكتفيت بماسكرا باللون الأسود منMac.