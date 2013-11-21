أهالى شهيد قرية سلكا بالمنوفية يتهمون الإخوان بقتل نجلهم ويطالبون بالقصاص

شيع أهالى قرية سلكا بمركز شبين الكوم جنازة الشهيد ” عبد الله أحمد عبد المولى جاد ” 22 سنة مجند صاعقة الذى لقى مصرعه، فى حادث الشيخ زويد الارهابمن مسجد الهدى بالقرية واكتست القرية بالسواد .

أسرة الشهيد علمت بخبر إستشهاد المجند عبد الله من شقيقه ” عبد المولى ” الذى تلقى إتصالا هاتفيا من القوات المسلحة بالخبر أثناء تواجده فى المستشفى والذى فقد الوعى فور إنتهاء المكالمة وقام أصدقاؤه فى المستشفى بنقله إلى المنزل وهو منهمر فى البكاء والعويل وعندما علمت والدته بخبر استشهاد اخيه لم تستطع هى الأخرى أن تتمالك نفسها وأصيبت بصدمة شديدة .

ويقول “محمد عبد المولى ” محام ” عم الشهيد ، علمنا بخبر وفاته من إتصال هاتفى بشقيق الشهيد ، لافتا إلى أن الشهيد كان حسن الخلق ، وان الشهيد قام بتجهيز شقته وكان يستعد بعد إنتهاء مدة تجنيده إلى التفكير فى الزواج لكن الله نعمه بأفضل منها وهى الشهادة ، فيما أضاف أيمن عبد المولى أن الشهيد خلوق ومحترم وأنهم يحبونه بشده لافتا إلى أنهم ذهبوا إلى المساجد لإذاعة خبر وفاته وأن اعمامه وأخوته ذهبوا لإستلام جثمانه من مطار ألماظة وطالب أيمن بالقصاص من القتلة الذين قتلوه هو وأصدقائه .

فيما قالت زينب عبد الله زوجة عم الشهيد أن والدته لاتستطيع التحدث منذ علمها بالخبر وأنهم يتهمون الإخوان بقتل إبنهم وليس سواهم لأنهم فعلوها من قبل وسيكرروها ثانية ونطالب القوات المسلحة بالقضاء على الإرهابيين والتعامل مع الإخوان على أنهم إرهابيين .

وأضاف عاطف البطران ” أحد أقارب الشهيد ” ويعمل حداد مسلح فوجئنا بالخبر وتأكدنا منه من على صفحات الإنترنت موضحا أن الشهيد قد إتصل بإبنته ” زوجة شقيق الشهيد ” وأكد لها أنه سيأتى الأربعاء وبالفعل أتى ولكن محمولا على الأعناق وفى نبرة حزن شديدة قال ” لو أعرف مين اللى قتله هاشرب من دمه ” وحسبى الله فى كل من شارك فى قتل إبننا وزملاؤه وأطالب القوات المسلحة بالعدالة والقصاص للشهيد وكافة الشهداء .

من الجدير بالذكر، ان الشهيد له 3 أشقاء منهم 2 ذكور وأنثى ، والده متوفى ووالدته هى من قامت بإعالته هى وأخواته ، وله شقيق يدعى عطية ويعمل فى السعودية والآخر عبد المولى ويعمل موظفا فى مستشفى الحميات ، والشهيد حاصل على دبلوم صناعى ويعمل فى مصنع توشيبا بالمنطقة الصناعية بقويسنا وذهب ليقضى فترة تجنيده .