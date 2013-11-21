الكورة مش مع عفيفي – بالفيديو.. ' برادلي قادر، ولا فاجر؟ '

"فيديو بلوج زملكاوي".. هنا الكرة مش مع عفيفي، البرنامج الزملكاوي الساخر الذي يكتبه ويقرأه بصوته أحمد عفيفي.

يقدم FIlGoal.com حلقات هذا البرنامج، الذي يقدم أراء المقدم، والذي دوما ما يناقش قضاياه بلسان مشجع نادي الزمالك.

FIlGoal.com يقدم عددا من الفيديوهات المختلفة لبرامج متنوعة، مثل ميدو ديجيتال، ياهو كورة، والآن الكورة مش مع عفيفي.

هذه الحلقة، تخص منتخب مصر ومباراته مع فريق غانا.. نزعة الزمالك لم تختف في كلمات عفيفي، وستكون واضحة وثابتة في أغلب حلقاته كأحد الألوان المميزة لهذا البرنامج الذي يخرجه محمد مجدي.

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