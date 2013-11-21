تنفيذ 18 قرار قضائي وإداري بمراكز سوهاج

تمكنت قوات الأمن بمحافظة سوهاج من تنفيذ 18 قرار إداري بدائرة المديرية ، ففي مركز شرطة طهطا تم إزالة 7 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1767 اداري القسم لسنة 2013 .

وفي مركز شرطة دار السلام تم إزالة 9 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية تحرر عن ذلك المحضر رقم 4487 إداري المركز لسنة 2013،

وفي مركز شرطة سوهاج تم تنفيذ 1 قرار قضائي وتم تأمين مسئولي الوحدة المحلية أثناء تنفيذ قرار المحافظ رقم 1266 لسنة 2013 [تركيب أعمدة إنارة بناحية إدفا]، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5184 إداري المركز لسنة 2013 0 .

مـا زالت جهود المديرية مستمرة فـي تنفيذ كافة الأحكام والقـرارات القضائية والإدارية بدائرة المحافظــة.