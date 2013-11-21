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تنفيذ 18 قرار قضائي وإداري بمراكز سوهاج

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تنفيذ 18 قرار قضائي وإداري بمراكز سوهاج تنفيذ 18 قرار قضائي وإداري بمراكز سوهاج

إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج

تمكنت قوات الأمن بمحافظة سوهاج من تنفيذ 18 قرار إداري بدائرة المديرية ، ففي مركز شرطة طهطا تم إزالة 7 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1767 اداري القسم لسنة 2013 .

وفي مركز شرطة دار السلام  تم إزالة 9 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية تحرر عن ذلك المحضر رقم 4487 إداري المركز لسنة 2013،

وفي مركز شرطة سوهاج  تم تنفيذ  1 قرار قضائي وتم تأمين مسئولي الوحدة المحلية أثناء تنفيذ قرار المحافظ رقم 1266 لسنة 2013 [تركيب أعمدة إنارة بناحية إدفا]، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5184 إداري المركز لسنة 2013 0 .

مـا زالت جهود المديرية مستمرة فـي تنفيذ كافة الأحكام والقـرارات القضائية والإدارية بدائرة المحافظــة.

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