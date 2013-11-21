القنطرة غرب تُشيع جثمان شهيد حادث تفجير العريش

شيع الآلاف من مواطني القنطرة غرب وقيادات من الجيش والشرطة جثمان الجندي صديق قنديل والذى أُستشهد فى حادث تفجير العريش .

وقال والده مقيم شعائر بأحد مساجد الإسماعيلية إن نجله شهيد الوطن والدين واستشهد دفاعًا عن تراب الوطن وإنه فخور بما قدمه نجله وأن شفيعه يوم القيامة لأنه فى الجنة بإعتباره شهيدًا .

وقال إن صديق هو الأكبر بين أشقاؤه الأربعة وإنه كان جنديًا فى كتيبة جيش بالإسماعيلية ويقوم بالتأمين للأفواج العسكرية وأنه زاره يوم الجمعة الماضي بالكتبية وأنه أوصاه بأمه وأشقاؤه خيرًا .