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الإسماعيلية تنكس أعلامها وتعلن الحداد 3 أيام علي أرواح الشهداء

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الإسماعيلية تنكس أعلامها وتعلن الحداد 3 أيام علي أرواح الشهداء الإسماعيلية تنكس أعلامها وتعلن الحداد 3 أيام علي أرواح الشهداء

 

أحمد القصاص محافظ الاسماعيلية

أعلن اللواء احمد القصاص محافظ الإسماعلية أن المحافظة بكامل الاجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية تعلن رسميًا الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح شهداء الوطن وذلك عقب الحادث الإرهابى المروع الذى راح ضحيته استشهاد 11جنديًا واصابة 37 آخرين من جراء تفجير سيارة مفخخة بعد اصطدامها بحافلة نقل الجنود بمنطقة الشيخ زويد بشمال سيناء، كما أصدر المحافظ تعليمات لجميع رؤساء الوحدات المحلية والهيئات والمؤسسات الحكومية بتنكيس الأعلام لفترة الحداد .

وفى سياق متصل ودعت الاسماعيلية بالأمس فى جنازة مهيبة إثنين من أبنائها الشهداء ضحايا الحادث الاليم، حيث أناب المحافظ اللواء أحمد زهرة السكرتير العام للمحافظة يرافقة اللواء عصمت عثمان رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية على رأس وفد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والذين كانوا فى إستقبال جثمان الشهيد المجند إبراهيم أحمد إبراهيم من ابناء عزبة الحمادات التابعة لقرية ابوعطوه بمركز الإسماعيلية  وتم تشييع جثمان الشهيد الى مثواه الإخير بمقابر الاسرة بالقرية وتقديم واجب العزاء لاسرة الشهيد .

وفى مركز ومدينة القنطرة غرب قام المهندس ماهر راشد رئيس المركز والمدينة وعدد من قيادات المركز والقيادات الامنية بتشييع جثمان الشهيد صديق جبريل سليمان وتقديم واجب العزاء لاسرة الشهيد .

وقد اكد المحافظ أن هذا الحادث الإرهابي الأليم لن ينال من عزيمة وقوة ابناء الشرفاء ولن يستطيع احدا ايا كان ان يزعزع أمن مصر واستقرارها وأنه لن يفلت الجناة من القصاص.

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