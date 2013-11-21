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سقوط 6 قذائف هاون بجوار مركز سعودي على الحدود مع العراق والكويت

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سقوط 6 قذائف هاون بجوار مركز سعودي على الحدود مع العراق والكويت سقوط 6 قذائف هاون بجوار مركز سعودي على الحدود مع العراق والكويت
قالت قوات حرس الحدود ، الخميس، إن ست قذائف هاون سقطت قرب مركز حدودي سعودي بالقرب من العراق والكويت، الأربعاء، ولكن لم تقع أي أضرار.ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن الناطق الإعلامي لحرس الحدود، العميد محمد الغامدي، قوله إن 6 قذائف هاون سقطت في «منطقة غير مأهولة بالقرب من مركز العوجاء الجديد بقطاع حرس الحدود بحفر الباطن بالمنطقة الشرقية ولم ينتج عن ذلك أي أضرار».وقال «الغامدي» إنه كان على اتصال مع حرس الحدود في «البلدان المجاورة» لاتخاذ التدابير اللازمة لمعرفة مصدر قذائف الهاون ومنع تكرارها.

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