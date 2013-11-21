الهدوء يعود لمدينة الأزهر الجامعية والأمن يغادر

شهد محيط المدينة الجامعية لجامعة الأزهر، صباح اليوم الخميس، حالة من الهدوء التام عقب توقف الاشتباكات التى اندلعت أمس بين الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وقوات الأمن، التى استمرت حتى فجر اليوم الخميس.

وعلى جانب آخر، غادر قوات الأمن محيط مبنى المدينة، وتمركزت أمام قسم ثان مدينة نصر، فيما فتحت المدينة أبوابها لدخول وخروج الطلاب .

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