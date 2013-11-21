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«جنايات القاهرة» تصدر اليوم حكمها على 7 «إخوان» في «خرق حظر التجول»

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«جنايات القاهرة» تصدر اليوم حكمها على 7 «إخوان» في «خرق حظر التجول» «جنايات القاهرة» تصدر اليوم حكمها على 7 «إخوان» في «خرق حظر التجول»
تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عدلي إبراهيم فاضل، الخميس، حكمها في قضية خرق حظر التجول، وحيازة سلاح أبيض، المتهم فيها 7 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.وطلب دفاع المتهمين في الجلسة الماضية، بالبراءة من الاتهامات المنسوبة إليهم، ودفع بانتفاء حالة التلبس أثناء ضبطهم خلال فترة حظر التجوال وقصور التحقيقات، وقال المحامون إن المتهمين محترمون ولا يصدر عنهم هذه الجرائم، حيث يعملون في مهن المحاماة والتجارة، كما أنهم قالوا في التحقيقات إن إلقاء القبض عليهم تم بطريقة عشوائية أثناء سيرهم بشارع قصر العيني وهم عائدون من أعمالهم.وأضاف الدفاع أنه لا يعقل تصور الواقعة، والدليل على تلفيق القضية هو أن القضية بها حرز عبارة عن «مطواة» واحدة وجهت النيابة العامة للمتهمين جميعًا حيازتهم.

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