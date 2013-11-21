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اليوم.. نهائى البطولة العربية لخماسيات كرة القدم بجامعة جنوب الوادى

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اليوم.. نهائى البطولة العربية لخماسيات كرة القدم بجامعة جنوب الوادى اليوم.. نهائى البطولة العربية لخماسيات كرة القدم بجامعة جنوب الوادى

وصل فريقا المنيا والمنصورة، لنهائى البطولة العربية لخماسيات كرة القدم التاسعة، والتى تنظمها جامعة جنوب الوادى، فيما يلعب "التعليم العالى" والقاهرة على المركز الثالث والرابع، وذلك حسبما أفاد الدكتور أشرف موسى رئيس اللجنة الفنية للبطولة.

وكانت مباريات دور الثمانية بالبطولة، التى أقيمت صباح أمس الأربعاء، قد أسفرت عن فوز جامعة القاهرة على الإسكندرية بهدف للاشىء، والمنيا على عين شمس 3 -2، والمنصورة على قناة السويس 4 -1، والتعليم العالى على أزهر أسيوط 3 -1.

وأقيمت مباريات دور نصف النهائى بالفترة المسائية، حيث فازت جامعة المنيا على التعليم العالى 6 -2، فيما فازت المنصورة على جامعة القاهرة 3 -2، ليلتقى فى النهائى المنيا والمنصورة على المركز الأول، بينما يلتقى التعليم العالى والقاهرة على الثالث والرابع فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم بالصالة المغطاة بالجامعة.

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