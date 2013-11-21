المطربة “لارا فابيان” تخشى أن تصبح صماء

أعربت المطربة البلجيكية-الإيطالية التي تغني بالفرنسية”لارا فابيان”عن خوفها من أن تُصبح صماء بعد أن أُصيبت في شهر مايو الماضي “بصمم مفاجىء”في أذنها اليسرى وهي تحيي حفلا على خشبة المسرح في بلجيكا.

وقالت”لارا فبيان -في تصريح للمجلة الفرنسية”باري ماتش”-كنت أشعر بالتعب أكثر من المعتاد”لم أسمع غيرالفراغ،ظننت أنها مشكلة فنية ثم أدركت أن المشكلة في أنا”.

وقد أجبرالأطباء”لارا فابيان-التي باعت حتى الآن 12 مليون إسطوانة-بالراحة التامة خوفا من أن تتعرض لضرر لا يمكن تداركه”.

وعملت بنصيحة الأطباء معربة عن امتنانها لجميع أقاربها ولإبنتها”لو”البالغة من العمر 5 أعوام وأيضا لزوجها الساحر الإيطالي الكبير”جابريال دي جورجيو” ولجميع محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي،فقالت لارا فابيان:”الجميع يحيطوني بحنان كبير،لقد نجحوا في أن يمحوا قلقي،أما بالنسة للمواقع التواصل الإجتماعى فما يحدث فيها مذهلا بالنسبة لي”.

أ ش أ