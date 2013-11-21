" التربية " توجه المدارس الحكومية والخاصة لصرف الطلبة في العاشرة صباحاً

حفاظاً على سلامة الطلبة، واستجابة لتنويه المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، وجهت وزارة التربية والتعليم المدارس الحكومية والخاصة لصرف الطلبة من الدوام اليوم عند الساعة العاشرة صباحاً، فيما أكد سعادة علي ميحد السويدي وكيل الوزارة المساعد أن مصلحة الطلبة وسلامتهم مقدمة على أي شيء آخر، وأنها تمثل أولوية لدى الوزارة .

وكانت وزارة التربية قد تلقت تعميماً من المركز الوطني للأرصاد يفيد بعدم استقرار الأحوال الجوية، ومتوقعة في الوقت نفسه زيادة كمية السحب التي يتخللها بعض السحب الركامية والرعدية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة، ما دعا الوزارة إلى الاستجابة الفورية لهذا التنويه، موجهة المدارس الحكومية والخاصة كافة بصرف الطلاب والطالبات عند العاشرة صباحاً حماية لهم وحفاظاً عليهم .

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