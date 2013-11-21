البرلمان النيجيري يوافق على مد «الطوارئ» لمدة 6 أشهر على «بوكو حرام»

وافق البرلمان النيجيري بالإجماع، الأربعاء، على مد حالة الطوارئ، التي فرضها الرئيس جودلاك جوناثان، منذ أشهر على معاقل جماعة «بوكو حرام» المتشددة، شمال شرقي البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، وبالتحديد في ولايات «يوبي»، و«بورنو»، و«إدماوا» بسبب استمرار أعمال العنف.وقال أعضاء البرلمان خلال الجلسة: «رغم التقدم الملحوظ، الذي أحرزته قوات الأمن في تحقيق الأمن، فإن هناك حاجة لمد حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر إضافية».يذكر أن مسلحين يعتقد أنهم أعضاء في الجماعة قتلوا آلاف المواطنين في هجمات متفرقة على مناطق بنيجيريا خلال الأعوام الماضية، ولم تسلم دور العبادة من مساجد وكنائس من الهجمات، وتم استهداف مدارس وكليات ومقرات صحف ومراكز للشرطة ومعسكرات للجيش أيضا.وقال الجيش النيجيري مؤخرًا إنه تمكن من قتل العشرات من أعضاء جماعة «بوكو حرام» في المعارك الأخيرة، التي دارت بين الجانبين بالقرب من الحدود الكاميرونية، وأوضح المتحدث باسم الفرقة السابعة للجيش النيجيري بولاية «بورنو» شمال شرقي نيجيريا، النقيب علي دانجا، أن «العديد من المسلحين تمكنوا من الفرار من معسكراتهم بولاية بورنو، وتمت ملاحقتهم في الغابات القريبة وقتلهم دون إعطاء أرقام مفصلة عن عدد القتلى».

شبكةعيونالإخبارية

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